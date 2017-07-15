В Грузии разрешено разводить коноплю для личных нужд

В Грузии отменено наказание за выращивание конопли для личного пользования.

Как сообщает "Интерфакс", решение принято в ответ на обращение группы граждан, которые потребовали признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса, касающихся масштабов наказуемого разведения конопли.

Суд постановил, что в случае когда речь идет о 60 или 150 граммах наркотического средства, опасность сбыта отсутствует, однако при получении 270 граммов конопли уголовное наказание остается в силе, поскольку есть угроза распространения. При этом суд назвал непропорциональным наказание по этой статье – от 6 до 12 лет заключения.

16 июня парламент Грузии значительно либерализовал политику в области обращения с наркотическими средствами.

