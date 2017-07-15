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В Ростове-на-Дону "Открытая Россия" поддержала акцию коммунистов

Митинг против коррупции (Ростов-на-Дону, 15 июля 2017 г.)

В Ростове-на-Дону движение "Открытая Россия" поддержало акцию протеста коммунистов.

Как передаёт корреспондент Радио Свобода Григорий Бакунин, в субботу в Ростове-на-Дону прошёл митинг против коррупции. Местные коммунисты провели его в рамках всероссийской акции "За Россию без криминальной олигархии и чиновничьего беспредела!".

Более ста человек собрались возле Донской государственной публичной библиотеки, чтобы открыто заявить протест против мер российского правительства в сфере политики и в экономике. Среди лозунгов были: "России – новый курс и новое правительство!", "Нет криминальной олигархии и коррумпированному чиновничеству!", "Хватит кормить олигархов!", "Скажем НЕТ чиновничьему беспределу!", "Россия для народа, а не для коррупционеров!".

Многие требования поддержала региональная организация "Открытой России", основанной Михаилом Ходорковским. Её представители пришли на митинг со своими агитационными материалами - портретами чиновников и олигархов, составляющих ближайшее окружение президента Владимира Путина и погрязших, по мнению демонстрантов, в коррупции.

Активисты "Открытой России" на акции коммунистов против коррупции
Активисты "Открытой России" на акции коммунистов против коррупции

Стоит отметить, что это уже не первый опыт сотрудничества между казалось бы идеологически совершенно полярными организациями. По мнению координатора ростовского отделения "Открытой России" Анастасии Шевченко, если есть хоть какие-то точки соприкосновения, нужно стараться наладить сотрудничество. "Да, мы расходимся с коммунистами в методах решения существующих проблем. Но ведь зачастую мы совпадаем в оценках ситуации и видим одни и те же проблемы. Например, мы, как и они, выступаем за перераспределение бюджета, за суд над воровской верхушкой, за изъятие всего награбленного и возвращения его в страну. Жаль, конечно, что, несмотря на предварительную договоренность, нам не дали сегодня выступить. Тем не менее, надеемся на дальнейшее сотрудничество", - сказала Анастасия Шевченко.

В начале акции протеста ростовская полиция пыталась препятствовать участию активистов "Открытой России", настойчиво рекомендуя им покинуть митинг. Однако вмешательство организаторов позволило всем принять участие в митинге.

В дальнейшем акция прошла почти без происшествий, если не считать попытку одной из проходивших мимо жительниц города помешать выступающим, заявляя, что "только Путин спасет Россию", и "вы здесь все – "пятая колонна".

Женщина попыталась помешать митингу против коррупции
Женщина попыталась помешать митингу против коррупции

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