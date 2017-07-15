В Ростове-на-Дону "Открытая Россия" поддержала акцию коммунистов

В Ростове-на-Дону движение "Открытая Россия" поддержало акцию протеста коммунистов.

Как передаёт корреспондент Радио Свобода Григорий Бакунин, в субботу в Ростове-на-Дону прошёл митинг против коррупции. Местные коммунисты провели его в рамках всероссийской акции "За Россию без криминальной олигархии и чиновничьего беспредела!".

Более ста человек собрались возле Донской государственной публичной библиотеки, чтобы открыто заявить протест против мер российского правительства в сфере политики и в экономике. Среди лозунгов были: "России – новый курс и новое правительство!", "Нет криминальной олигархии и коррумпированному чиновничеству!", "Хватит кормить олигархов!", "Скажем НЕТ чиновничьему беспределу!", "Россия для народа, а не для коррупционеров!".

Многие требования поддержала региональная организация "Открытой России", основанной Михаилом Ходорковским. Её представители пришли на митинг со своими агитационными материалами - портретами чиновников и олигархов, составляющих ближайшее окружение президента Владимира Путина и погрязших, по мнению демонстрантов, в коррупции.

Стоит отметить, что это уже не первый опыт сотрудничества между казалось бы идеологически совершенно полярными организациями. По мнению координатора ростовского отделения "Открытой России" Анастасии Шевченко, если есть хоть какие-то точки соприкосновения, нужно стараться наладить сотрудничество. "Да, мы расходимся с коммунистами в методах решения существующих проблем. Но ведь зачастую мы совпадаем в оценках ситуации и видим одни и те же проблемы. Например, мы, как и они, выступаем за перераспределение бюджета, за суд над воровской верхушкой, за изъятие всего награбленного и возвращения его в страну. Жаль, конечно, что, несмотря на предварительную договоренность, нам не дали сегодня выступить. Тем не менее, надеемся на дальнейшее сотрудничество", - сказала Анастасия Шевченко.

В начале акции протеста ростовская полиция пыталась препятствовать участию активистов "Открытой России", настойчиво рекомендуя им покинуть митинг. Однако вмешательство организаторов позволило всем принять участие в митинге.

В дальнейшем акция прошла почти без происшествий, если не считать попытку одной из проходивших мимо жительниц города помешать выступающим, заявляя, что "только Путин спасет Россию", и "вы здесь все – "пятая колонна".