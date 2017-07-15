В Финляндии вступил в силу закон против "зелёных человечков"

В Финляндии вступило в силу законодательство о мерах в отношении военных в форме без опознавательных знаков.

Согласно поправкам, внесённым в закон о территориальном наблюдении, таким людям запрёщается въезд и пребывание в стране. Нарушение закона преследуется в уголовном порядке.

Как сообщает финский портал Yle, речь идёт о "зелёных человечках", и этот термин связан с зелёной формой без опознавательных знаков, в которой российские военные захватывали Крым в 2014 году. В случае с Финляндией подразумеваются военные, действующие в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с его согласия.

Минобороны Финляндии считает, что новый закон принят для обеспечения территориальной неприкосновенности страны в условиях изменившейся ситуации в мире.