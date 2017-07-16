Расходы Трампа на защиту от "российского следа" стремительно растут

Расходы президента США Дональда Трампа на адвокатов стремительно растут по мере расширения расследований "российского следа" в прошлогодней предвыборной кампании. Об этом сообщила в субботу газета USA Today со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Если в первые три месяца своего президентства Трамп потратил на юридические услуги 249 тысяч долларов, то с апреля по июнь счета, выставленные его адвокатами, превысили 677 тысяч. В частности, 27 июня 50 тысяч были переведены Алану Футерфасу, нью-йоркскому адвокату по уголовным делам, нанятому старшим сыном президента. Дональд Трамп-младший стал скандально известен в связи со встречей в прошлом году в разгар президентской кампании с российским юристом Натальей Весельницкой, как считается, пообещавшей ему компромат на Хиллари Клинтон.

Денежный перевод Футерфасу был отправлен до того, как The New York Times обнародовала информацию о встрече Трампа и Весельницкой, и примерно за две недели до сообщения о том, что Футерфас будет официально представлять сына президента США.

Адвокатские счета Трампов оплачиваются из средств, накопленных штабом президента на следующую избирательную кампанию 2020 года. К настоящему моменту на кампанию собрано порядка 12 миллионов долларов, пишет USA Today.