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В Москве скончался актер Толоконников, сыгравший Шарикова

Актеры Венера Нигматулина и Владимир Толоконников в фильме "Жизнь-Женщина". 1991 год.

В Москве на 75-м году жизни скончался актер Владимир Толоконников. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" друзья семьи актера.

По их словам, хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Толоконников -советский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль - Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".

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