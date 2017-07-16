В Москве скончался актер Толоконников, сыгравший Шарикова

В Москве на 75-м году жизни скончался актер Владимир Толоконников. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" друзья семьи актера.

По их словам, хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Толоконников -советский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль - Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".