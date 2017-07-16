В Израиле застрелен палестинец, подозреваемый в терроризме

Израильские военные застрелили палестинца, подозреваемого в терроризме, которого ранее они пытались задержать когда он открыл огонь на Западном Берегу. Сообщается, что 34-летний Амар Халил из деревни Наби Салах на Западном берегу подозревался в вооруженном нападений на военных.

Представитель полиции сообщил, что террорист был обнаружен и окружен и применил оружие. После чего был убит ответным огнем. Другой палестинский подозреваемый был легко ранен и задержан. О жертвах с израильской стороны не сообщается. Со стороны палестинских представителей комментариев также не последовало.

Волна беспорядков, которые начались в 2015 году унесла жизни, по меньшей мере, 260 палестинцев и 44 израильтян. Власти Израиля сообщают, что большинство палестинцев убиты при совершении нападений в то время как другие погибли в результате столкновений и протестов.