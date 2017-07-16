Брат президента Ирана арестован за финансовые преступления

Брат президента Ирана Хасана Рохани, Хоссейн Ферейдун, арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Сообщивший об этом представитель суда не указал, какие именно обвинения ему предъявлены.

Он указал, что в отношении "этого человека" было проведено следствие по нескольким делам, а также были произведены задержания сообщников. Ферейдун также был помощником президента Рохани, который ранее носил фамилию Ферейдун и сменил её. Он давно обвиняется иранскими консервативными политиками в финансовых преступлениях и коррупции.

В январе группа иранских парламентариев призвала отдать Ферейдуна под суд за экономические преступления, что критики этого предложения назвали политически мотивированным шагом.