Японский премьер-министр Синдзо Абэ теряет популярность

В Японии рейтинг премьер-министра Синдзо Абэ упал ниже 30 процентов на фоне подозрений в причастности к коррупции. После возвращения на пост главы правительства в 2012 году популярность японского лидера ни разу не достигала столь низкого уровня, отмечается в официальном отчёте о результатах последнего социологического опроса.

Подозрения в фаворитизме в отношении друга-бизнесмена и ошибки в правительственных решениях легли тяжёлым бременем на репутацию Абэ, констатирует агентство Reuters. В предыдущие годы его популярность росла, он получил третий мандат на посту лидера партии и, соответственно, главы правительства. Полномочия премьер-министра Синдзо Абэ истекают в сентябре 2018 года.

Продолжает уменьшаться и популярность правительства Японии. Главная тому причина – ослабление доверия к премьеру. Начальник секретариата правительства заявил журналистам, что министры отнесутся к падению популярности "как и подобает относиться к гласу народа".