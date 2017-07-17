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Только треть американцев положительно оценивают деятельность Трампа

Президент США Дональд Трамп

Только 36 процентов американцев положительно оценивают деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Таков результат последнего опроса общественного мнения, который провели совместно газета The Washington Post и телеканал ABC News.

Столь низкий рейтинг у президента после первого полугодия правления был зафиксирован в Америке последний раз 70 лет назад. Антирейтинг Трампа между тем поднялся с апреля на пять пунктов до 58 процентов. При этом целых 48 процентов респондентов относят себя к "резким критикам" Трампа.

На вопрос анкеты, было ли этично сыну и зятю Дональда Трампа встречаться в прошлом году на пике предвыборной борьбы с российским юристом Натальей Весельницкой, только 26 процентов ответили утвердительно и 63 процента отрицательно.

41 процент опрошенных придерживаются мнения, что помощники Трампа осознанно содействовали вмешательству России в избирательную кампанию; 44 процента полагают, что активные мероприятия Кремля принесли республиканскому кандидату ощутимую пользу. В качестве переговорщика с Владимиром Путиным Трамп пользуется доверием 19 процентов американцев, 48 процентов считают, что их президент не ровня Путину.

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