В США умер создатель фильма "Ночь живых мертвецов" Джордж Ромеро

В США умер режиссёр, создатель фильма ужасов "Ночь живых мертвецов" Джордж Ромеро. Ему было 77 лет. Как сообщает The Los Angeles Times, Ромеро болел раком легких.

Он умер в воскресенье во сне, в окружении своей семьи, слушая музыку из своего любимого фильма "Тихий человек".

Ромеро родился в Нью-Йорке в 1940-м году. Свою самую известную работу — "Ночь живых мертвецов" — он снял в 1968 году. В 1978 году он выпустил вторую картину из цикла фильмов про живых мертвецов – "Рассвет мертвецов", а в 1985 году завершил трилогию фильмом "День мертвецов". Ромеро называют отцом современных фильмов о зомби.