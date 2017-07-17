Весь мир перевернём и раком поставим

Прекрасный документ эпохи - интервью Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO.

Полной версии разговора в сети ещё нет, но и в уже опубликованных фрагментах глава Чечни выложился по полной.

О геях в Чечне: Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. Чтобы очистить кровь, пусть забирают...

Они шайтаны, они продажные, они нелюди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним всё равно ответят за это.

О международной обстановке: Америка ведёт политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится.

Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и весь мир мы перевернём, раком поставим.

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Карина Орлова:

Перевод. Россия сегодня уже разрушена, но ее можно полностью уничтожить (легко и быстро, с применением военной силы или без нее, но точно без ядерного оружия). В ответ Москва, конечно, пустит ядерные боеголовки и мир они встряхнут.

Но конец всему остальному миру не придет, и он продолжит жить дальше. Без России, правда.

Слушайте Рамзана, он дурного не скажет.

Дмитрий Бавырин:

Тем временем Рамзан Ахматович Кадыров сообщил человечеству, что у него есть своя армия, пригрозил США ядерными ракетами и пообещал с их помощью поставить весь мир раком.

Без этих мудрых слов ни один разговор о перераспределении полномочий между федеральным центром и регионами теперь не будет полным.

Олег Пшеничный:

В прекрасной России будущего выступлю за то, чтобы перед новыми властями и всеми гражданами Чеченской Республики был поставлен вопрос: либо вы тщательно соблюдаете все российские законы, либо отделяетесь от России - без всяких таможенных и торговых привилегий, с визовым режимом , границей, денежной единицей и т.д.

Игорь Эйдман:

Кадыров нужен Путину в том числе и для того, чтобы на его фоне выглядеть в глазах Запада меньшим злом. Имидж Кадырова в мире и так ужасен. Поэтому Кремлю выгодно списывать на кадыровцев любые преступления.

У западной публики создается такая картина мира. В Чечне существует пиратское государство во главе с Кадыровым. Его люди убивают в Москве видных политиков. Только Путин может хоть как-то сдерживать это чудовище. Если он уйдет, в Чечне будет новый ИГИЛ, а чеченский террор перекинется на Европу. Поэтому пусть уж лучше он остается во главе России.

Гасан Гусейнов:

Подающий надежды всей России чеченский богослов и философ Рамзан Кадыров в интервью иноземному телевидению произнес слова, которые вызвали, как теперь говорят, шок у русской интеллигенции. Эти странные люди почувствовали, что от их имени к миру обращается не какой-нибудь хлюпик, не гей, прости господи, бессловесный, вроде П. И. Чайковского или Рудольфа Нуриева, и даже не хитроватый товарищ Сталин с его прибаутками, не Пастернак какой-нибудь, который «весь мир заставил плакать над красой земли» своей, а человек прямой, вопросы ставящий строго по существу.

Диляра Тасбулатова:

А Кадыров реально идиот или стилизуется?

Роман Зайцев:

Да, не проходит зря дружба с Мишей Галустян, тоже шутить пытается.

Первой жертвой после ухода Путина будет как раз Кадыров и он это прекрасно знает, от этого и истерики, ни у кого из российских элит нет столько врагов как у него. Кадыров смертник, Путин уходит с президента, Кадыров превращается в прах.

Константин Боровой:

Существует очень серьезное заблуждение относительно Кадырова.

Его войска, по поводу которых он хвастается - наемники, которые существуют только до тех пор, пока он может их щедро финансировать.

Единоличная власть Кадырова противоречит традиционной тейповой структуре общества. Сейчас он откупается от остальных тейпов бюджетными деньгами, которые получает из Москвы.

Ненависть, которую испытывают к нему чеченцы, не позволит ему сохранить власть не только после ухода Путина, но даже и при существенном сокращении финансирования.

Именно поэтому Кадыров подготовил себе запасные базы в нескольких мусульманских государствах.

Кадыров вылетит с территории России в течение нескольких часов после возникновения опасности для Путина или для него лично, как он уже делал это несколько раз.

Ирек Муртазин:

Вот зачем они поехали в Грозный и напросились на интервью к Рамзану Кадырову? Почему не к мэру Москвы Собняину? Или хотя бы не к главе Татарстана Минниханову? Это же очевидно, что Кадыров не Цицерон, и что сказанное Кадровым не надо ни воспринимать, ни переводить буквально. Потому что если воспринимать слово в слово все, что наговорил Кадыров в интервью американским журналистам, получается страшилка для американских обывателей. Мол, смотрите, если у них руководитель региона, Герой России, почетный профессор такой грозный, представляете, какие у них простые малообразованные работяги? Они же голыми зубами перегрызут глотки всей америке... И поставят всех на четвереньки...



А на самом-то деле Кадыров сказал, что Чечня - толерантная и мирная республика в составе мирной, толерантной и дюже демократичной России. Мы очень мирные, мол, но у нас на запасном пути стоят бронепоезда есть ядерные боеголовки, которыми мы пользоваться не хотим, да и не умеем, но они в случае чего сами полетят туда, откуда нам будут угрожать. Мы, мол, понимаем, говорит Кадыров, что США - слабое государство, а слабые - завистливы, и мы очень переживаем, что вы слабые и как бы ваши завистники дров не надломали....



А еще Кадыров сказал между строк, что да, были в Чечне геи, но их больше нет. А если кого найдете, забирайте, мы щедрые, нам не жалко.



Вот же что на самом деле сказал Рамзан Кадыров американским журналистам. А получиалось-то не интервью, а какая-то провокация. Разве нет?

Надо сказать, что Дмитрий Песков в словах Кадырова ничего страшного не усмотрел - его комментарий цитирует "Российская газета":

В Кремле полагают, что в нашумевшем заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном использовании ядерного потенциала РФ, если рассматривать его в контексте, нет ничего из ряда вон выходящего. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.<...>

"Достаточно часто его слова выдирают из контекста. Там действительно были достаточно жесткие рассуждения", - признал Дмитрий Песков. Однако подчеркнул, что данные высказывания "нужно рассматривать в контексте". "И если их рассматривать в контексте. Ничего из ряда вон выходящего там сказано не было", - подытожил представитель Кремля.

Зато у Кадырова нашёлся искренний единомышленник.

Всеволод Чаплин:

Рамзан Кадыров сказал то, что давно уже должны были сказать православные политики.

Конечно, посягательство на существование России -

единственного по-настоящему свободного православного государства, - должно получить максимально прямой ответ. Причем речь должна идти не только о ядерной агрессии, а о любом посягательстве, угрожающем существованию государства. Тут даже вопрос не может стоять, применять ли ядерное оружие. Лишь абсолютный безумец, воспитанные на брежневском "миротворчестве", может считать, что жизнь земного мира важнее.

Сегодня социальный тоталитаризм и mind control в странах, управляемых западными элитами, таковы, что сохранить истинную православную веру и жить по ней там почти невозможно. А значит, невозможно достигнуть вечного блаженства. Например, признал нынешнюю "гендерную идеологию", не готов покаяться за это - и ад неизбежен. Пример Украины уже начал это показывать. "Индивидуальное спасение" там скоро станет невозможно. И, конечно, переход России под западный контроль практически обессмыслит земную жизнь человечества. И гораздо лучше дать людям полчаса на покаяние и расстаться с земной жизнью, чем лишать практически всех людей жизни вечной.

Аббас Галлямов:​

А болезнь ведь не стоит на месте. Она явно прогрессирует. Вот такие чаплины и толкнут страну в объятия Навального.

Ну а сам Кадыров, пообещав поставить весь мир раком, перешёл к более миролюбивым занятиям - в воскресенье в Грозном открывался футбольный сезон, в котором местная команда впервые сыграет под названием "Ахмат".

На праздник приехали как привычные гости.

Так и довольно неожиданные.





Кирилл Шулика:

А Рональдинью на футбол в Грозный дешевле, чем Кобзон на свадьбу в Краснодар?

Вот теперь буду думать.