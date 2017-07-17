Южная Корея предложила провести военные переговоры с КНДР

Южная Корея предложила провести военные переговоры с Северной Кореей и прекратить враждебную деятельность вблизи границы. Об этом заявил заместитель министра обороны Южной Кореи Су Чху Сок после недавнего обострения отношений между КНДР, с одной стороны, и США, Японией и Южной Кореей – с другой, из-за испытаний ракет, проведенных Пхеньяном.

Сок предложил провести военные переговоры с Севером 21 июля в Тонгилгаке, чтобы остановить все враждебные действия, которые усиливают военную напряженность в демилитаризованной зоне.

Тонгилгак – это северокорейское здание в деревне Панмунджом, которое ранее использовалось для переговоров между двумя Кореями. Если переговоры будут проведены, они будут первыми переговорами на уровне правительства с конца 2015 года. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил готовность улучшить отношения с Севером.

6 июля он сказал, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы попытаться уменьшить напряженность после успешного запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерным оружием 4 июля.

Также южнокорейская сторона выступила с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа.

Организация Объединенных Наций запретила ракетную программу Северной Кореи.