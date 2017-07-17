"Ведомости": Кремлю не удается придумать "образ будущего"

Кремлю пока не удается придумать "образ будущего", который Владимир Путин мог бы положить в основу своей программы на выборах президента в 2018 году. О том, что эта работа идет с трудом, "Ведомостям" сообщили человек, близкий к администрации президента, и бывший федеральный чиновник.

Как пишет газета, у работы над "образом будущего" сменились несколько "кураторов": сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор прокремлевского Фонда развития гражданского общества Константин Костин, а затем директор фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.

"Образ будущего – это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами. Есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше. Ослон проводит социологические исследования по этой теме", – говорит человек, близкий к администрации.

По его словам, сейчас образом будущего для Путина занимается десяток разных групп, в том числе Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, декан экономфакультета МГУ Александр Аузан, президент Сбербанка Герман Греф. За кампанию в целом, как утверждается, отвечает первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.

По словам человека, близкого к администрации, "образ будущего" должен быть готов к концу сентября.

Владимир Путин пока официально не объявлял о том, намерен ли он баллотироваться в президенты на четвертый срок. Выборы президента должны пройти в марте будущего года.