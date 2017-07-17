В Польше – волна протестов против реформы Верховного суда

В Польше – волна протестов против реформы судебной системы, прежде всего Верховного суда.

Оппозиция считает, что реформы правящей партии "Право и справедливость" ведут к полной зависимости судебной системы от политиков, что нарушает принцип разделения властей и означает "конец демократии в стране".

"Мы не можем допустить того, чтобы политика оказалась вне закона, а приговоры судей, касающиеся важных для граждан вопросов, зависели от ежеминутных потребностей политиков", – заявил один из участников акции протеста, которых в минувшие выходные было несколько, в том числе у зданий Верховного суда и парламента.

Сторонники реформ, в свою очередь, заявляют, что в ряде западноевропейских стран власти также назначают судей, в том числе и имеют непосредственное влияние на Верховный суд, а сама судебная система в Польше требует "радикального очищения". Оппозиция говорит о необходимости объединения, что ей не удавалось в последние годы, и даже об акциях не только гражданского, но и парламентского непослушания.