"Спартак" – "Матильда" 1:0

Московские фанаты против фильма о царе
До сих пор в мировой практике не было случаев массового выступления футбольных "ультрас" в качестве кинокритиков. Не было, пока на матче Суперкубка России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" в минувшую пятницу болельщики обеих команд не вывесили баннеры с портретом Николая II и надписями "За Веру, Царя и Отечество!" и "Учитель, руки прочь от Русского Царя!"
Речь идет, естественно, о фильме Алексея Учителя "Матильда", посвященном роману будущего последнего императора Всероссийского и балерины Матильды Кшесинской. Фильма еще никто не видел, но многие возмущены – от Натальи Поклонской, затеявшей кампанию по запрету показа “Матильды”, до теперь вот красно-белых ("Спартак") и красно-зеленых ("Локомотив") фанатов.
Сайт Sports.ru приводит некоторые подробности – к акции, судя по всему, готовились тщательно:
На противоположных секторах появились полотна с воинским девизом Российской Империи "За Веру, Царя и Отечество" и словами "Учитель, руки прочь от Русского царя". Баннеры выглядели одинаково (композиция, шрифт и цвета), только фанаты "Спартака" изобразили портрет Николая II. А на Южной Трибуне, где болели за "Локомотив", нарисовали наградной ополченский крест, появившийся в 1812 году при императоре Александре I. На боковые части креста традиционно наносили слова "За Веру и Царя", а в центре изображали монограмму имени императора. В случае с Николаем это был вензель "N". […] Пресс-службы обоих клубов появление баннеров не комментировали, поэтому сложно сказать – заказная ли это история или же позиция большинства фанатов.
В соцсетях неожиданный демарш болельщиков вызвал здоровое веселье.
Н-да...
Фильм Гайдая вспомнился: "Царя! Царя! Царя! Шайбу! Шайбу! Шайбу!"
Кое-кто полагает, что монархический раж фанатов вызовет дополнительный интерес к фильму, премьера которого намечена на 6 октября.
К пиар-кампании подключаются сервильные русские болельщики. Когда уже премьера-то, блин.
Окончательно убедили: посмотрю.
Почему-то мало кто верит в искренность патриотического порыва болельщиков.
Эти баннеры, разворачиваемые обезьянами, оплачиваются из… госбюджета, т.е. нашими деньгами!
Этого не может быть потому, что этого не может быть. Факты продажи рекламных площадей фонатских секторов имели место неоднократно, кто дочитает - расскажу позже о своем опыте. Здесь то же самое - оголтелый пеар и маркетинг. Плевать чей – Учителя или потерявших кукушку сторонников мироточивой Няши.
Не обошлось и без некоторой конспирологии.
На матче Спартака с Локо за Суперкубок на трибунах висели баннеры про фильм Учителя "Матильда". Причём как на трибуне Спартака, так и Локо. Откуда они там взялись? Болельщики обеих команд встретились и договорились? Обычно они встречаются, чтобы подраться.
Единение фанатов перед надвигающейся опасностью в лице Учителя с его фильмом?
Не-а.
Это уже работа определенных людей из Думы, из органов – из власти. Причём не обязательно из приближенных Путина. А даже наоборот.
Octbol (ЖЖ-аккаунт коммунистической организации, именующей себя "Межпартийной имени тов. Сталина группой Октябрь-большевики"):
Примечательно, что представляющая радикально-монархические силы в путинском как бы парламенте депутат Поклонская отчиталась об этой демонстрации следующим образом: "Болельщики прислали на почту фотографии. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!". То есть, во-первых, непосредственные устроители выступления сами отчитывались перед депутатом Поклонской (и являются для неё "нашими ребятами"), во-вторых, "Няша" очень прозрачно намекает, что у этих штурмовиков впереди некие лучшие дни; видимо, это следует понимать, как некое предупреждение для "умеренных реставраторов", - о том, что "радикалы", если что, готовы решить вопрос не "парламентским", а "уличным" путём.
Зато в ФБ-группе “Россия без либералов” комментарий лаконичный и ясный:
МОЛОДЦЫ
Есть и более пространные высказывания в поддержку акции болельщиков – вплоть до указаний на ее внеземное происхождение.
А вот православно-патриотический сайт “Русский путь” почему-то отказывает фанатам в наличии живой души и сравнивает их с камнями:
“И камни возопиют” – даже футбольные фанаты встали против мерзкого фильма “Матильда”.
Более уравновешенные комментаторы полны печали.
Не знаю куда, но мы катимся куда-то не туда.... Не нравится тебе фильм, не ходи, не смотри, зачем другим запрещать его смотреть? Зачем так агрессивно навязывать свое мнение?
А также напоминают о том, что через год Россия принимает чемпионат мира – и бог знает, как поведут себя местные фанаты на глазах всей футбольной планеты.
Сначала футбольные фанаты на матче Локомотив – Спартак заряжают расистские кричалки, потом они же выступают против фильма "Матильда", поддерживая Поклонскую.
Офигенные ребята, не зря их обрабатывали Сурков и компания. На чемпионате мира будут прекрасно смотреться на трибунах, еле сдерживая зиги в кармане.
Ну а комментатор сайта sportmif.com считает случившееся проявлением распространившейся, по его мнению, в России массовой склонности к шизофрении:
Шизофрения в переводе с греческого – расщепление мышления. Это то состояние, которое позволяет вам, например, поклоняться русским царям и гордиться советскими вождями. То есть, одновременно превозносить и мученика, и его мучителей. Или, скажем, сочетать истовую религиозность с культом Юрия Гагарина (слава Дарвину, пока еще никто не придумал поклоняться мощам первого космонавта). Или вот еще: воевать с произведениями искусства и яростно противостоять привлечению в расово чистую сборную России по футболу представителей унтерменшей.
Но поскольку с протестом против фильма “Матильда” выступили фанаты “Спартака” и “Локомотива”, возник естественный вопрос: а как отреагируют на эту ситуацию болельщики других команд?
Если исходить из того, насколько порой непримиримы отношения между "ультрас" московских клубов, можно представить себе !конкурирующие! баннеры - "Даешь Матильду!" и даже "Долой самодержавие!" Или это слишком фантастично даже для этой фантастической ситуации?
Да, а Суперкубок России выиграл “Спартак”. Со счетом 2:1. Но кого это теперь волнует?
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