"Спартак" – "Матильда" 1:0

До сих пор в мировой практике не было случаев массового выступления футбольных "ультрас" в качестве кинокритиков. Не было, пока на матче Суперкубка России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" в минувшую пятницу болельщики обеих команд не вывесили баннеры с портретом Николая II и надписями "За Веру, Царя и Отечество!" и "Учитель, руки прочь от Русского Царя!"

Речь идет, естественно, о фильме Алексея Учителя "Матильда", посвященном роману будущего последнего императора Всероссийского и балерины Матильды Кшесинской. Фильма еще никто не видел, но многие возмущены – от Натальи Поклонской, затеявшей кампанию по запрету показа “Матильды”, до теперь вот красно-белых ("Спартак") и красно-зеленых ("Локомотив") фанатов.

Сайт Sports.ru приводит некоторые подробности – к акции, судя по всему, готовились тщательно:

На противоположных секторах появились полотна с воинским девизом Российской Империи "За Веру, Царя и Отечество" и словами "Учитель, руки прочь от Русского царя". Баннеры выглядели одинаково (композиция, шрифт и цвета), только фанаты "Спартака" изобразили портрет Николая II. А на Южной Трибуне, где болели за "Локомотив", нарисовали наградной ополченский крест, появившийся в 1812 году при императоре Александре I. На боковые части креста традиционно наносили слова "За Веру и Царя", а в центре изображали монограмму имени императора. В случае с Николаем это был вензель "N". […] Пресс-службы обоих клубов появление баннеров не комментировали, поэтому сложно сказать – заказная ли это история или же позиция большинства фанатов.

В соцсетях неожиданный демарш болельщиков вызвал здоровое веселье.

Сергей Ермолаев:

Н-да...

Фильм Гайдая вспомнился: "Царя! Царя! Царя! Шайбу! Шайбу! Шайбу!"

Кое-кто полагает, что монархический раж фанатов вызовет дополнительный интерес к фильму, премьера которого намечена на 6 октября.

Сергей Блохин:

К пиар-кампании подключаются сервильные русские болельщики. Когда уже премьера-то, блин.

Илья Середа:

Окончательно убедили: посмотрю.

Почему-то мало кто верит в искренность патриотического порыва болельщиков.

Влад Костромин:

Эти баннеры, разворачиваемые обезьянами, оплачиваются из… госбюджета, т.е. нашими деньгами!

Сергей Климов:

Этого не может быть потому, что этого не может быть. Факты продажи рекламных площадей фонатских секторов имели место неоднократно, кто дочитает - расскажу позже о своем опыте. Здесь то же самое - оголтелый пеар и маркетинг. Плевать чей – Учителя или потерявших кукушку сторонников мироточивой Няши.

Не обошлось и без некоторой конспирологии.

Гед Киган:

На матче Спартака с Локо за Суперкубок на трибунах висели баннеры про фильм Учителя "Матильда". Причём как на трибуне Спартака, так и Локо. Откуда они там взялись? Болельщики обеих команд встретились и договорились? Обычно они встречаются, чтобы подраться.

Единение фанатов перед надвигающейся опасностью в лице Учителя с его фильмом?

Не-а.

Это уже работа определенных людей из Думы, из органов – из власти. Причём не обязательно из приближенных Путина. А даже наоборот.

Octbol (ЖЖ-аккаунт коммунистической организации, именующей себя "Межпартийной имени тов. Сталина группой Октябрь-большевики"):

Примечательно, что представляющая радикально-монархические силы в путинском как бы парламенте депутат Поклонская отчиталась об этой демонстрации следующим образом: "Болельщики прислали на почту фотографии. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!". То есть, во-первых, непосредственные устроители выступления сами отчитывались перед депутатом Поклонской (и являются для неё "нашими ребятами"), во-вторых, "Няша" очень прозрачно намекает, что у этих штурмовиков впереди некие лучшие дни; видимо, это следует понимать, как некое предупреждение для "умеренных реставраторов", - о том, что "радикалы", если что, готовы решить вопрос не "парламентским", а "уличным" путём.

Зато в ФБ-группе “Россия без либералов” комментарий лаконичный и ясный:

МОЛОДЦЫ

Есть и более пространные высказывания в поддержку акции болельщиков – вплоть до указаний на ее внеземное происхождение.

А вот православно-патриотический сайт “Русский путь” почему-то отказывает фанатам в наличии живой души и сравнивает их с камнями:

“И камни возопиют” – даже футбольные фанаты встали против мерзкого фильма “Матильда”.

Более уравновешенные комментаторы полны печали.

Ирек Муртазин:

Не знаю куда, но мы катимся куда-то не туда.... Не нравится тебе фильм, не ходи, не смотри, зачем другим запрещать его смотреть? Зачем так агрессивно навязывать свое мнение?

А также напоминают о том, что через год Россия принимает чемпионат мира – и бог знает, как поведут себя местные фанаты на глазах всей футбольной планеты.

Андрей Барабанов:

Сначала футбольные фанаты на матче Локомотив – Спартак заряжают расистские кричалки, потом они же выступают против фильма "Матильда", поддерживая Поклонскую.

Офигенные ребята, не зря их обрабатывали Сурков и компания. На чемпионате мира будут прекрасно смотреться на трибунах, еле сдерживая зиги в кармане.

​Ну а комментатор сайта sportmif.com считает случившееся проявлением распространившейся, по его мнению, в России массовой склонности к шизофрении:

Шизофрения в переводе с греческого – расщепление мышления. Это то состояние, которое позволяет вам, например, поклоняться русским царям и гордиться советскими вождями. То есть, одновременно превозносить и мученика, и его мучителей. Или, скажем, сочетать истовую религиозность с культом Юрия Гагарина (слава Дарвину, пока еще никто не придумал поклоняться мощам первого космонавта). Или вот еще: воевать с произведениями искусства и яростно противостоять привлечению в расово чистую сборную России по футболу представителей унтерменшей.

Но поскольку с протестом против фильма “Матильда” выступили фанаты “Спартака” и “Локомотива”, возник естественный вопрос: а как отреагируют на эту ситуацию болельщики других команд?

Если исходить из того, насколько порой непримиримы отношения между "ультрас" московских клубов, можно представить себе !конкурирующие! баннеры - "Даешь Матильду!" и даже "Долой самодержавие!" Или это слишком фантастично даже для этой фантастической ситуации?

Да, а Суперкубок России выиграл “Спартак”. Со счетом 2:1. Но кого это теперь волнует?