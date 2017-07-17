"Дурная история"

Обсуждение этой истории началось в субботу с записи в инстаграме адвоката Сергея Жорина:

Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам!

Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя!

Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день.

Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде.

Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня возмущать. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов.

Есть старая шутка про адвокатов. Мол существуют такие Адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью.

В данном случае это не так.

Это все, что нужно знать о Краснодарском правосудии.

Репост, если Вы также как и я возмущены подобным хамством и наглостью.

"Звездная свадьба" дочери краснодарской судьи Хахалевой быстро привлекла внимание и "желтой", и серьезной прессы. Подробный репортаж опубликовала, например, "Комсомольская правда":

О таких свадьбах, действительно, либо в полный голос, либо от греха подальше не распространяться вообще. Торжество гуляли на площадке Galich Hall. Это самое статусное заведение чуть ли не во всем южном округе. В ресторане идеально все: от фотозоны до сцены и гримерок для артистов, от меню до освещения. Учитывая, что в крае только официально зарегистрировано 13 миллиардеров, то подобные свадебки в ресторане не редкость, сюда очередь за несколько месяцев выстраивается.

Молодожёнов и их гостей развлекали звезды отечественного шоу-бизнеса первого эшелона: Николай Басков и Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. По скромным подсчетам, на таких свадьбах только на цветы уходит 20 миллионов рублей.

Есть, впрочем, и такая версия:

- Один из певцов, говоря тост, пошутил: мол, так все дорого-богато, что разводиться никак нельзя. В крайнем случае, остаться вдовой, - рассказал "КП" один из обслуживающих гулянку официантов. - Когда артист это сказал, нам показалось, что жених прям приуныл. Хотя вот нам, обслуживающему персоналу, молодые понравились - скромные такие ребята, даже немного растерявшиеся от размаха пиршества. По своему опыту скажу, что часто разных артистов преподносят в подарок родителям молодожёнов, ну за какую-нибудь услугу или из уважения. Потому вполне возможно, и в этот раз семьи жениха и невесты не платили за услуги артистов, они достались бесплатно.

Тем более что, как пишет "КП"

У Хахалевой, по неофициальным данным, вполне обеспеченный супруг. Поэтому вполне возможно, банкет был за его счёт. Коллеги говорят, что его зовут Роберт Хахалев (Зилкимиани) и он имеет отношение к одному из крупных аграрных предприятий в крае, так же его называют владельцем микрокредитной организации в Краснодаре и автоломбарда в одном из райцентров.

(сама Хахалева утверждает, что развелась с супругом, см. ниже).

Жених дочери судьи оказался служащим Следственного комитета:

Вадим Бадалов недавно перевёлся в Краснодар из Геленджика, где был заместителем руководителя отдела. В городе-курорте занимался работой с молодежью, например, перед Новым годом на встрече со студентами рассказывал об экстремизме и киберпреступности. В краевой центр его перевели недавно. Сейчас он заместитель руководителя следственного отдела по Западному округу города Краснодара.

Быстро выяснилось, что имя судьи Хахалевой в связи со скандалами всплывало и прежде. Вот, например, опубликованное в июне в "Коммерсанте" открытое обращение фигуранта «кущевской трагедии» Анны Данько в адрес Администрации Президента РФ:

Одним их «коммерческих» партнеров банды Цапок был Ф. Е. Стрельцов, который в настоящее время фактически стал правопреемником «империи» Цапков в Кущевском районе Краснодарского края, обратив в свою пользу и пользу своих подельников крупные земельные массивы, отобранные у простых людей, в том числе и у меня, Данько Анны Ивановны.

Как и в прошлые годы при Цапках, моя земля была отобрана путем угроз физической расправы и через заведомо незаконные и неправосудные решения Председателя Кущевского районного суда Краснодарского края Сероштан В. В. и судьи того же суда Коробкова И. И., незаконно оставленные в силе судьями административной коллегии Краснодарского краевого суда, председателем которой является Хахалева Елена Владимировна, как я считаю, лично заинтересованная в том, чтобы лишить меня моей собственности — сельскохозяйственной земли.

Газета администрации Краснодарского края было тоже сообщила о свадьбе, однако, как заметила "Медуза", публикацию вскоре удалили.

А вот декларация судьи. 2 миллиона - это в общем неплохой доход. Правда, они в рублях, а свадьбу оценивают в ту же сумму в долларах.

Что любопытно - "компромат" на Хахалеву публиковали и вполне прокремлевские журналисты, такие как Олег Лурье. Так что есть и такое мнение:

Andrei Jvirblis

Не хочу оправдывать краснодарский беспредел, котторый всем беспределам беспредел, но вообще-то, это явный вброс. Заказной наезд на судью Хахалеву со стороны конкурентов, которые ничем не лучше. Свадьба-то уже месяц назад была. И сливы во всяких левых источниках были на эту тему, но никто их не замечал. И наконец решили не экономить, подпрягли Комсомольскую правду и скандального адвоката Сергея Жорина и всё получилось.

В целом, однако, соцсети единодушно осудили участников свадьбы:

Иван Огнев

Сайт "Блокнот Краснодара" провел опрос о том, честным ли путем судья заработала деньги на эту свадьбу. Более 90% опрошенных считают, что нет."

Михаил Савва

Дело зампреда Краснодарского краевого суда Хахалевой очень интересно. Не свадьбой ее дочери за пару миллионов долларов. Это могут позволить себе все российские судьи. А делают наиболее глупые. Просто тест на уровень интеллекта, не более. Дело интересно не поддельным дипломом Тбилисского госуниверситета. Такие документы у многих судей, начинавших в 90-е годы. И, конечно, оно интересно не тем, что это - очередная битва бульдогов под ковром, где интересы "народа" - просто прикрытие.

Это дело еще раз высветило проблему "глубинного государства" в РФ. Вот есть имитация государства с его атрибутами - чиновниками, судьями, силовиками. И есть еще одно государство, уровнем глубже, основанное на собственности. Судья Хахалева прикрывала захваты земли ее мужем, который создал таким образом латифундию. Чиновники путем махинаций приобрели земельные паи и акции, жандармы делегируют своих отставников, в том числе проштрафившихся, в крупный бизнес, полицейские, прокурорские и прочие пытаются не отстать от "старших братьев" из ФСБ.

Поэтом даже смена режима (а вдруг?) ничего россиянам не гарантирует. Глубинное государство останется тем же. Поэтому нужна не просто смена режима, а политическая воля новой власти разрушить эту подпольную систему управления. Начать жизнь в стране с чистого листа не получится. Придется вернуться в недалекое прошлое и навести порядок...

Sergey Markov

Коррупция. Российское общество опять взбудоражено и раздражено коррупционным скандалом. На этот раз - свадьба дочери судьи из Краснодара, на которой выступали сверхдорогие певцы, в том числе Басков, Кобзон. Якобы свадьба обошлась в 2 млн длр. Власти придется ответить на это растущее раздражение граждан по поводу коррупции. Но проблема не одна, а две. Это и коррупция, которая становится все более всеобщей. Это и наглость в поведении коррумиированных людей, абсолютно уверенных в своей безнаказанности.

После этой свадьбы у всех есть ответ на предложение президента или премьера идти в суд, чтобы добиться справедливости: "в краснодарский суд?". Растущее раздражение людей требует уже очень сильного ответа. У нас не просто большая коррупция. У нас некоррумпированность уже является проблемой для человека - честного человека отторгает система. Пирамида перевернута.

Илья Варламов

Вот я смотрю на красивые лица молодоженов и гостей, на саму судью Елену Хахалеву, и мне кажется, она чувствует то же, что я чувствую в Сомали или Афганистане. Каждый день она приходит к себе на работу в какой-нибудь обоссанный суд, идет по коридору с протоптанным линолеумом к своему рабочему месту. Ей секретарь приносит чай из пакетика, вокруг какие-то убогие грязные люди, из соседнего кабинета пахнет «Дошираком» и дешевыми пирожками. В туалете нет бумаги и горячей воды. Каждый день Елена Хахалева ждет вечера, чтобы телепортироваться из этого ада в свой красивый дом, с «Бентли», прислугой и дорогим чаем, который она заказывает в лучшем чайном магазине Лондона. <...>

Россия для них — это как Сомали или Афганистан для заезжего путешественника. Страна третьего мира, населенная быдлом, упырями, которые тянут свои лапы к красивым успешным людям. И единственное, что греет этих людей — это возможность вечером телепортироваться в свой уютный красивый мир.

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​Отдельный сюжет - реакция Иосифа Кобзона на вопрос о его выступлении на свадьбе.

Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости - сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Виктор Шендерович

Кобзон прав: журналисты всегда ищут всякое дерьмо и гадость. И там, где они его находят, всегда - в дерьме и гадости - обнаруживается путинская элита. И сам Кобзон, до кучи.

Несмотря на скандал, все между тем идет своим чередом:

Совет судей Краснодарского края не видит оснований для проверки информации о дорогостоящей свадьбе дочери судьи краевого суда: «О публикации на странице Сергея Жорина и других лиц совету судей известно, но официальных обращений по поводу трат семьи Хахалевых на свадьбу дочери в совет не поступало,— пояснил “Ъ” заместитель председателя совета Владимир Кисляк.— Что касается публикаций в социальных сетях, сами по себе они не являются основанием для проведения проверки в отношении судьи Хахалевой».

Сама же судья Хахалева дала комментарий "Российской газете", заявив, что свадьбу организовал на свои деньги ее бывший муж.

В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его, - пояснила она. - Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в два миллиона долларов - полный бред, что называется цифра, взятая с потолка. "Бентли" никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей. <...> Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил ее отец. У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги. А устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью. Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала.