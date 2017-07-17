В Венесуэле прошел референдум против конституционной реформы президента

В Венесуэле более семи миллионов человек приняли участие в народном референдуме по поводу конституционной реформы президента страны Николаса Мадуро. Общее население Венесуэлы составляет около 31 млн человек.

Избирателей просили ответить, поддерживают ли они планы президента Мадуро переписать конституцию. Подавляющее большинство проголосовало против инициативы президента. Противники действующих властей опасаются, что поправки в конституцию Венесуэлы приведут ослаблению роли парламента и расширению полномочий президента.

Референдум является неофициальным и не имеет юридической силы. Мадуро считает референдум, проведенный оппозицией, незаконным.

В столице Венесуэлы - Каракасе - во время референдума неизвестные окрыли стрельбу на одном из участков. Один человек убит, трое ранены.Оппозиция утверждает, что за неизвестными стоят власти страны.

За последние месяцы во время антиправительственных выступлений в Венесуэле убито почти 100 человек, около 500 получили ранения, более полутора тысяч задержаны полицией.