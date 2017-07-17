С "надёгой" без "образа будущего"

Владимир Путин после возвращения из Гамбурга посетил Валаам, а зачем почти сразу же отправился в Белгородскую область, где пообщался с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината. Официально это по-прежнему не предвыборная кампания - о своем решении баллотироваться на четвертый срок Путин так и не объявлял. Но, видимо, визиту в Кремле придавали большое значение, недаром сам Путин сказал:

Мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят, с рабочими людьми, рабочими в широком смысле этого слова, те, которые сами что‑то делают своими руками или своей головой, я чувствую себя органичной частью этих коллективов.

Рабочие люди задали Путину немало вопросов - от Украины до Трампа - но самый интересный вопрос поставил сам Путин.

А Вы уверены в завтрашнем дне, вот Вы?

Нет. Я серьёзно, без всяких шуток, хочу понять Ваши ощущения. Сейчас, знаете, я не шучу, по‑серьёзному спрашиваю, внутренние ощущения – Вы уверены, надёга есть внутренняя?

Из ответа рабочего следует, что в завтрашнем дне он уверен, и надега у него есть. Форма вопроса президента удивила многих.

Фарид Фаттахов

у кого надега у того и перемога

Глеб Морев

Шевкунов подсунул словарь языкового расширения видать

Sergej Sumlenny

- О, до вас в этой области мне далеко. Кстати, не объясните ли вы, что такое зарука?

- Как? - наморщился Чапаев.

- Зарука, - повторил я.

- Где это вы услыхали?

- Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей командирской заруке.

- А, - улыбнулся Чапаев, - вот вы о чем. Знаете, Петр, когда

приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что если вы хотите узнать, что такое "зарука", вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади.

Как бы то ни было, более-менее понятно, почему Путин сделал акцент именно на уверенности в завтрашнем дне. Предполагается, что ядром его кампании станет "образ будущего". Но вот с конструированием этого образа, как пишут сегодня "Ведомости", появились проблемы.

Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы-2018. О том, что эта работа идет с трудом, «Ведомостям» сообщили человек, близкий к администрации президента, и бывший федеральный чиновник. Другие близкие к администрации собеседники говорят, что работа идет «бурно» и «сложно»; по теме прошло более десятка совещаний, добавляют двое из них. По словам экс-чиновника, у темы сменилось несколько кураторов: сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, а затем директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

Впрочем, время еще есть - "образ будущего" предполагается представить в сентябре. Сообщение, тем не менее, вызвало довольно бурную реакцию.

Кирилл Лятс

Будущего с Путиным нет!

Andrei Desnitsky

Для Владимира Путина не могут придумать образ будущего - сообщает мне радио.

Ну и что, а Буратино вот не может утонуть.

Юрий Крупнов

Стране нужен не ОБРАЗ будущего, а БУДУЩЕЕ!!! И этого наши кремлёвские футурологи понять не в силах. В этом проблема.

Но не только проблема обозначенных в материале исполнителей. Проблема страны - поскольку государство, не способное определять и строить будущее, не просто неффективно, оно - РАЗРУШИТЕЛЬНО...

Владимир Милов

"Образ будущего должен быть готов к концу сентября". 18 лет им не хватило для этого - нет ни образа, ни будущего

Evgeny Minchenko

"Образ будущего" и содержание четвёртого президентского срока Владимира Путина напрямую увязаны с фигурой нового премьер-министра и кадровым наполнением Правительства.

Потому и не выходит каменный цветок (с).

Впрочем, Путин говорил с рабочими не только о будущем, но и о прошлом!

Andrey Loshak

"Возьмите известную легенду о том, что Ivan the Terrible (Иван Грозный) убил своего сына. Это еще не известно, убивал он своего сына или нет. Многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще, а придумал это все папский нунций, который приехал к нему на переговоры, и пытался Русь православную превратить в Русь католическую.

И когда Иван Васильевич ему отказал и послал его по известному адресу, возникли всякие легенды и прочее и прочее. Из него сделали Ивана Грозного, такого супержестокого человека" - сказал Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского ГОКа.

Сталина Путин уже реабилитировал в фильме Стоуна, пришла очередь Ивана Грозного. Только кровавые упыри, только хардкор!

Alex Gabriel

Не знаю, как вам, а мне просто по-человечески приятно видеть взаимное уважение двух коронованных особ. А оно действительно взаимно. Как известно из последнего учебника "История СССР от архейской эры до наших дней" под общей редакцией академика В. Р. Мединского, сам великий государь Иоанн IV с огромным уважением и симпатией относился к президенту В. В. Путину и неоднократно упоминал его имя в письмах князю Андрею Курбскому исключительно в комплиментарном контексте.

Alexandr Gitlits

Руководство Третьяковской галлереи спешно собирает теплые вещи и сухари, поскольку оказалось, что у них висит антироссийская пропаганда.

Кирилл Шулика

У отца есть друг и сослуживец, известный уже дядя Вася, политрук в отставке. Я не знаю, что он думает про Ивана Грозного. Но вот вся история XX века у выпускника Академии имени Ленина зиждется на масонах. И все беды России случилась от них. Это ментальность военного пенсионера.

Дмитрия Быкова услышанное вдохновило на создание исторического блокбастера "Иван Грозный НЕ убивает своего сына":

Иван Васильевич: Сынок, я сам не понимаю. Я все бы понял, голубок, обрел бы я себя, несчастный, когда бы мог поехать в ГОК, вот в этот самый, Лисичанский! Сейчас ты, Ваня, замолчишь, но помни, отпрыск мой печальный: не я убил тебя, малыш!

Иван Иванович: А кто же?!

Голос за кадром: Это был Навальный.

А Виктору Шендеровичу слова Путина помогли разрешить дилемму.

Главный вопрос последних лет - на самом деле он сошел с ума или симулирует? - так и не был разрешен для меня. За обеими версиями имеются серьезные доводы. Но вот прочитал высочайшую речь перед рабочими о том, что Иван Грозный не убивал своего сына, а все это козни врагов православия, - и думаю: нет, все-таки не симулирует!