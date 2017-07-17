Анкара внесла в "чёрный список" более четырёх тысяч граждан России

Турецкие власти внесли в "черный список" более четырёх тысяч россиян, которых подозревают в связях с группировкой "Исламское государство" – ИГ (запрещена в России). Об этом говорится в специальном докладе Министерства внутренних дел Турции.

В список лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, входит почти 54 тысячи иностранцев из 146 стран. Большинство из них – граждане Саудовской Аравии, Туниса и России.

По данным МВД Турции, с 2011 года Анкара по подозрению в связях с джихадистами проверила 17,5 тысяч иностранцев. Почти 5 тысяч из них были депортированы. Более 800 человек составили россияне.

В докладе отмечается, что в результате 14 террористических атак, организованных ИГ на территории Турции в период с 2013 по 2017 год погибли более 300 человек, столько же получили ранения.