В китайском интернете заблокированы посты с упоминанием Винни-Пуха

В китайском сервисе микроблогов Sina Weibo ("Сина вэйбо") заблокированы посты с упоминанием Винни-Пуха. Картинки с изображением мишки Пуха исчезли из мессенджера WeChat ("Вичат"). Об этом сообщила газета "Файнэншл таймс".



Британская газета пишет, что такие меры предположительно были приняты из-за часто встречающегося в соцсетях сравнения председателя КНР Си Цзиньпина с персонажем из сказки британского писателя Алана Милна. "Файнэншл таймс" пишет, что блокировка может быть связана с предстоящим 19-м съездом Коммунистической партии Китая.



Первые сравнения председателя КНР с Винни-Пухом появились в интернете в 2013 году во время его визита в США. Пользователи сопоставили фотографию Си Цзиньпина и тогдашнего президента США Барака Обамы с изображением медвежонка и Тигры. Как сообщает издание, фотография председателя КНР в автомобиле с открытым верхом, размещенная рядом с картинкой Винни-Пуха в игрушечной машине, была названа консалтинговой компанией Global Risk Insights ("Глобал риск инсайтс") изображением, наиболее часто подвергавшимся цензуре в 2015 году.

На прошлой неделе в связи со смертью правозащитника Лю Сяобо, скончавшегося 13 июля, в соцсети Weibo стало невозможным использование аббревиатуры RIP ("Покойся с миром").