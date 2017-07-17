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Совет Евросоюза утвердил новые торговые льготы для Украины

Украина, Харьковская область (архивное фото)

Совет Евросоюза принял рад односторонних торговых преференций для Украины. Новые торговые положения вводятся в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Они вступят в силу в сентябре и будут действовать три года.

Как отмечается в пресс-релизе Совета ЕС, Украина получит дополнительные ежегодные квоты на беспошлинный ввоз на территорию Евросоюза кукурузы, зерна, томатов, винограда и меда. Снимаются пошлины на импорт меди, алюминия, красителей, обуви, оборудования для теле- и аудиозаписей.

Принять временные торговые преференции Европарламент предложил в прошлом году, чтобы помочь Киеву справиться с проблемами в экономике и проведением реформ. Новые преференции для страны были одобрены в начале июля. Режим свободной торговли между Украиной и ЕС действует с января 2016 года.

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