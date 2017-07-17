В германском Шорндорфе произошли массовые беспорядки

Полиция Германии сообщила о массовых беспорядках во время городского праздника в Шорндорфе, неподалеку от Штутгарта. По данным полиции, в ночь на воскресенье в одном из парков собралось около тысячи молодых людей. Они стали бросать бутылки в фасад городского замка, в других празднующих и полицейских. Попытки полиции задержать злоумышленников привели к столкновениям.

Местные жители сообщили, что позднее хулиганы разделилась на группы по 30–50 человек и стали устраивать погромы в городе. Некоторые нападавшие были вооружены ножами. Есть пострадавшие, разбиты несколько полицейских машин. Местная пресса пишет, что полицейские зафиксировали четыре сексуальных домогательства. В них подозревают беженцев из Афганистана и Ирака.

Агентство France Press передает, что многие злоумышленники якобы имели "мигрантские корни". Обер-бургомистр Шорндорфа Маттиас Клопфер опроверг эту информацию. В интервью телерадиокомпании SWR он заявил, что большую часть хулиганов составили выпускники школ и старшеклассники и лишь позднее к ним присоединились мигранты.

О массовых беспорядках с участием беженцев в Германии сообщалось в начале 2016 года. Тогда в новогоднюю ночь в Кельне от нападений пострадали почти 400 человек. Полиция тогда заявила, что 40 процентов нападений носили сексуальный характер, а большинство подозреваемых – беженцы из стран Северной Африки.