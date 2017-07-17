Мосгорсуд не стал менять приговор осужденному по "делу 26 марта"

Московский городской суд не стал вносить изменения в приговор осужденному по "делу 26 марта" Александру Шпакову. Об этом сообщает агентство "Москва".

Защита Шпакова просила назначить ему условный срок. В мае его приговорили к полутора годам колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, Шпаков ударил полицейского, когда пытался освободить других задержанных на акции 26 марта в Москве из "автозака". Столяр из Люберец Александр Шпаков признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Потерпевший, подполковник Валерий Гоников, не настаивал на лишении свободы подсудимого.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Шпакова политическим заключенным.

Шпаков стал вторым осужденным по "делу 26 марта". До него актер Юрий Кулий получил полтора года колонии-поселения. Суда дожидаются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и сторонник Вячеслава Мальцева Алексей Политиков. В настоящее время идет процесс над Станиславом Зимовцом.

26 марта в центре Москвы по призыву Алексея Навального прошла несогласованная акция против коррупции. Тогда были задержаны более тысячи человек.