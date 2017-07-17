Совет Евросоюза ввел санкции против 16 граждан Сирии. Их обвиняют в причастности к разработке и использованию химического оружия для проведения атак против мирного населения в стране. В "черный список" попали восемь ученых и восемь высокопоставленных военных.

Всего в санкционный список включены 255 человек, которых Евросоюз считает ответственными в поддержке сирийского режима, направленного против гражданского населения. Кроме того, в список входят 67 юридических лиц.

4 апреля стало известно о химической атаке по сирийскому городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Жертвами стали около 90 человек. По данным правозащитников, при атаке применялся зарин или подобное ему вещество. В ночь на 7 апреля США нанесли ответный удар по авиабазе сирийских правительственных сил Шайрат, неподалеку от города Хомс.