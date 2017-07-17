Гарант безопасности Владимира Путина. Эфир в 19:05

Алексей Навальный заявляет, что все окружение Владимира Путина должно понести уголовное наказание. Кроме него самого. Зачем обещать Путину иммунитет? Обсуждают Дмитрий Орешкин, Илья Пономарев, Евгений Бай. Ведущая Елена Рыковцева. Эфир в 19.05

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