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Гарант безопасности Владимира Путина. Эфир в 19:05

Алексей Навальный в интервью агентству Рейтер 12 июля 2017

Зачем Навальный обещает иммунитет президенту РФ?

Алексей Навальный заявляет, что все окружение Владимира Путина должно понести уголовное наказание. Кроме него самого. Зачем обещать Путину иммунитет? Обсуждают Дмитрий Орешкин, Илья Пономарев, Евгений Бай. Ведущая Елена Рыковцева. Эфир в 19.05

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