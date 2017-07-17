Гарант безопасности Владимира Путина. Эфир в 19:05

Зачем Навальный обещает иммунитет президенту РФ?
Алексей Навальный заявляет, что все окружение Владимира Путина должно понести уголовное наказание. Кроме него самого. Зачем обещать Путину иммунитет? Обсуждают Дмитрий Орешкин, Илья Пономарев, Евгений Бай. Ведущая Елена Рыковцева. Эфир в 19.05
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