"Яблоко" собрало 50 тысяч подписей за вывод российских войск из Сирии

Партия "Яблоко" собрала 50 тысяч подписей в 40 регионах России за окончание военной кампании в Сирии. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы "Яблока" Игорь Яковлев.

Сбор проходит в рамках предвыборной инициативы Григория Явлинского "Время вернуться домой". Явлинский, которого "Яблоко" намерено выдвинуть кандидатом в президенты, объявил о начале сбора подписей за выход России из военных конфликтов в прошлом месяце.

Активисты партии намерены к концу августа собрать 100 тысяч подписей. Они утверждают, что подписи под призывами свернуть кампанию в Сирии готовы ставить до 40 процентов опрошенных ими граждан. При этом в партии заявляют, что собранные подписи не будут передавать в органы власти, поскольку не ожидают от президента Путина отклика на инициативу "Яблока".

Россия проводит операцию в Сирии по просьбе президента страны Башара Асада с 30 сентября 2015 года. Основной целью заявлена борьба с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", однако российская авиация неоднократно наносила удары и по отрядам сирийской оппозиции, не связанной с исламистами. С начала операции, по подтвержденным данным, погибли 34 российских военных.