ЕСПЧ рассмотрит жалобы 23 россиян на аресты за акции протеста

Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб 23 россиян, которые в разное время были арестованы за участие в мирных акциях протеста. Об этом в понедельник сообщают адвокаты Международной правозащитной группы Агора.

По словам адвокатов, Страсбургский суд спросит у российских властей, по какой причине правоохранительные органы прекращали акции протеста заявителей и насколько был оправдан их арест.

Один из заявителей, член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Алексей Мандригеля, просит признать власти России виновными в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность и на свободу собраний и объединений.

