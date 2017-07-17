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ЕСПЧ рассмотрит жалобы 23 россиян на аресты за акции протеста

Задержание на акции протеста, архивное фото

Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб 23 россиян, которые в разное время были арестованы за участие в мирных акциях протеста. Об этом в понедельник сообщают адвокаты Международной правозащитной группы Агора.

По словам адвокатов, Страсбургский суд спросит у российских властей, по какой причине правоохранительные органы прекращали акции протеста заявителей и насколько был оправдан их арест.

Один из заявителей, член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Алексей Мандригеля, просит признать власти России виновными в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность и на свободу собраний и объединений.

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