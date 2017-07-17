Экс-заключенный Галкин осужден после жалобы о пытках в колонии

Суд в Кирове приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заключенного исправительной колонии номер 20 Алексея Галкина по обвинению в ложном доносе. Об этом в твиттере сообщила правозащитница Анастасия Зотова.

После освобождения из колонии в январе 2017 года Галкин рассказал о пытках в колониях Верхнекамского и Омутнинского районов. Вместе с правозащитниками бывший заключенный написал жалобу на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Следственные действия по жалобе Галкина проводили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Они обвинили Галкина в ложном доносе.

Правозащитники планируют обжаловать приговор Галкину.

