ЕСПЧ рассмотрит жалобу "Дождя" на штраф за опрос про блокаду Ленинграда

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу телеканала "Дождь" о штрафе за опрос про блокаду Ленинграда. Об этом сообщается на сайте суда. ЕСПЧ требует от российских властей объяснить, было ли нарушено право на свободу выражения мнения, о котором было сказано в жалобе телеканала.

В январе 2014 года накануне 70-летия со дня снятия блокады "Дождь" провел опрос о том, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти жизни горожан. Многие политики и общественные деятели сочли формулировку опроса "оскорбительной". Телеканал был отключен от большинства спутников и кабельных операторов и оказался на грани закрытия. "Дождь" признал опрос ошибкой и принес за него извинения.

В августе 2014 года суд по иску двух петербургских пенсионеров о защите чести и достоинства в связи с опросом оштрафовал телеканал на 200 тысяч рублей. Мосгорсуд оставил это решение в силе, после чего представитель "Дождя", адвокат Генри Резник обратился в ЕСПЧ.