От "мочить в сортире" к "поставить мир раком"

В Кремле не нашли "ничего из ряда вон выходящего" в интервью главы Чечни Рамзана Кадырова телеканалу HBO, в котором он, в частности, сообщил о возможности ядерных сил России уничтожить весь мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент телеканала "Дождь".

По словам чеченского министра печати и информации Джамбулата Умарова, эти слова Кадырова были "искренним экспромтом".

В интервью, опубликованном несколько дней назад, глава Чечни, в частности, заявлял, что у него "есть армия", и выражал сомнения в том, что США настолько сильны в военном отношении, чтобы представлять угрозу России. Даже если, по словам Кадырова, все руководство России будет уничтожено, российские ядерные силы смогут нанести ответный удар и, как сказал глава Чечни, "поставить мир раком".

Кому грозит Рамзан Кадыров? - обсуждают журналист Саид Бицоев, политик Контантин Боровой, адвокат Абусупьян Гайтаев, аналитик Леонид Мартынюк.

Ведущий - Андрей Трухан.