В Минске госпитализирован лидер Depeche Mode Дэйв Гаан

Концерт группы Depeche Mode в Минске отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана. Организаторы концерта сообщили, что у музыканта "кишечное расстройство". Ранее запись об отмене шоу появилась на странице Depeche Mode в Facebook, но не уточнялось, кто именно из музыкантов заболел.
Организаторы концерта рекомендуют всем, кто купил билеты, сохранить их для возможной сдачи и следить за информацией о возможном переносе концерта на более поздний срок.
В министерстве здравоохранения не стали раскрывать диагноз заболевания, сославшись на конфиденциальность этой информации.
Группа Depeche Mode за тридцать лет выпустила 13 студийных альбомов и продала более 115 миллионов копий.
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