CША: Иран выполняет условия ядерного соглашения

В понедельник администрация президента США Трампа подтвердила, что Иран выполняет условия многостороннего ядерного соглашения. Однако, как сообщает The New York Times, президент сделал это крайне неохотно, после многочасовых споров с ближайшими помощниками, в какой-то момент поставив под сомнение запланированную пресс-конференцию, на которой должно было быть сделано соответствующее заявление.

Дональд Трамп неоднократно и в самых резких тонах критиковал ядерную сделку с Ираном, заключенную его предшественником Бараком Обамой, и тем не менее уже второй раз за полгода своего президентства был вынужден сертифицировать ее. При этом, по информации газеты, он подчеркнул, что не намерен делать это бесконечно.

Объявив, что Иран следует условиям соглашения, представители администрации одновременно указали, что США намерены ужесточить контроль за исполнением сделки, а также ввести новые санкции в отношении Тегерана за спонсорство терроризма и другие дестабилизирующие действия. Параллельно Вашингтон начнет консультации с европейскими партнерами по выработке комплекса мер, направленных на то, чтобы усилить давление на иранский режим. Это те шаги, сообщает The New York Times, на которых настаивал Трамп в качестве условия сертификации ядерного соглашения.

По закону, исполнительная власть обязана каждые три месяца информировать Конгресс о состоянии ядерной договоренности от 2015 года, по которой Иран согласился ограничить свои мероприятия в ядерной области в обмен на отмену большей части международных санкций.