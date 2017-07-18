Малороссия и малорослики

Сегодняшний день начинался очень мирно, и ничто в нем не предвещало больших геополитических новостей.

А они стряслись!

Захар Прилепин:

Что в Донецке творится, о-ё.

Вкратце: в ДНР объявили, что мы - правопреемники домайданной Украины. Но так как Украина находится в состоянии перманентного государственного суицида, само это государство отменяется и переучреждается.

Конституционный акт (только что его огласили в присутствии журналистов) гласит:

"Мы, представители регионов бывшей «Украины» (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны в том, что новое государство будет называться МАЛОРОССИЯ, так как само название «Украина» дискредитировало себя.

Столицей Малороссии становится город Донецк. Город Киев остаётся историко-культурным центром без статуса столичного города.

Государственным флагом Малороссии признаётся флаг Богдана Хмельницкого".

Михаил Тюренков:

Конечно, сам текст еще нужно шлифовать и дорабатывать, но это - самый настоящий Русский прорыв!

Политическую декларацию молодого государства можно прочесть здесь, но у большинства комментаторов она вызывает реакцию, близкую к истерике.

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Антон Шеховцов:

Украина все же могла бы начать поставлять в ДНР качественный алкоголь. Ибо вопрос национальной безопасности.

Николай Руденский:

"По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города".

Ну разумеется. "Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки".

Валерий Соловей:

"Так они до мышей доразмножаются" -

о превращении Новороссии в Малороссию

Михаил Крутихин:

Какое-какое государство объявили донбасские "шахтеры" и "трактористы"?

Нанороссию?

Станислав Белковский:

В связи с проектом "Малороссия" им. Е. Н. Прилепина.

Мне представляется, идеальное стратегическое решение - проект "Нанороссия". Во главе, конечно, с А. Б. Чубайсом. Наша кремниевая долина будет в ОРДЛО. На том сердце и успокоится.

Простите за

Тимофей Шевяков:

Я так понимаю, что граждан Малороссии следует называть малоросликами?

Евгений Шестаков:

Новороссию поменяли на Малороссию. Явный даунгрейд. Гораздо лучше смотрелась бы Упороссия или Папироссия. Дерзко, круто, независимо. А так только пару оборотов Гоголю в гробу сделали.

Андрей Дихтяренко:

Бедные жители оккупированных территорий. Сначала им рассказывали, что они "новороссы", потом (недолго) - уверяли, что русские. Потом на местах пришли к власти козицынские психопаты и начали всех рядить в казачьи шапки-кубанки. Потом стали лепить "донбасский этнос". Потом появились "два народа Донбасса" (единый этнос "не лепился") . Теперь вот решили закрыть проекты "ДНР" и "ЛНР" - жителям объявили, что они малоросы, малорослики. Три года издевательств. Что дальше? Хоббиты? Смурфики? Телепузики?

Сергей Талк:

Мама дорогая: они теперь Федеративное государство Малороссия! С постоянным местом в ООН. Осталось только придумать, как государство будет называться в международных справочниках - Smallorussia. Это вам не Буркина-Фасо, это Смоллораша! То есть раша, но вери смолл. И это не лечится.

Ольга Рощина:

Сколько не делай ребрендинг дерьма, фиалками оно не запахнет.

Донецкая инициатива вызывает легкое смятение даже у тех, кто три года кряду поддерживает все, связанное с Донбассом и Новороссией.

Сергей Марков:

Как то это сложно. Не решались объявить Новороссию. А теперь переименовать Украину в Малороссию? Есть Новороссия, и она хочет быть в России, а не в Украине. Вот это базовый факт.

Павел Святенков:

Надеюсь, все понимают, что "Малороссия" - это проект украинизации Донецка и Луганска и передачи данных республик в состав Украины?

Если вы говорите, что Донецк - "Малороссия" (исторической Малороссией он никогда не был), то это означает, что вы признаете Донецк частью Украины. Сначала в культурном смысле. Захарченко это и говорит, дескать, Киев - культурный центр "Малороссии".

А потом выясняется, что Киев - политический центр "Малороссии". И в Киеве есть президент Порошенко. Ну и всё. Если вы украинцы, подчиняйтесь законноизбранному президенту.

Очередной сливной хитроплан.

Ярослав Белоусов:

Меняйте приставку к "-россии" как хотите, лишь обеспечьте безопасность живущих там русских и по возможности - успешную борьбу за умы славян Украины и их выход из колонн капустных криптонационалистов.

Такая вот просьба к кураторам.

Егор Холмогоров:

Политическая сторона замысла понятна, но после трех лет борьбы за Новороссию выглядит изрядным абсурдом.

Но создание "Украины-2" не лишено, конечно, своего смысла, особенно с заделом на будущее. Не исключено что Трамп так и сказал: сепаратизма мы не допустим, но можете посадить в Киеве свое правительство.

Отношение у меня к этому, ммм, сложное. Но посмотрим.

Борис Межуев:

Малороссия - это, если угодно, Республика Китай со столицей в Тайбее. В 2014 году этот вариант лежал на поверхности. В 2017 это, скорее, жесткий выпад против Киева, но, конечно, без шанса получить международное признание.

Лишь идейно стойкий Анатолий Вассерман все с легкостью разъясняет на сайте "На Линии":

На мой взгляд, провозглашение государственности Малороссии - это естественный выход из юридического тупика, созданного террористами, захватившими власть в Киеве и некоторых его окрестностях в 2014 году. Не буду вдаваться в юридические подробности, но уже после состоявшегося захвата Киева эти деятели очень тщательно и изобретательно добились того, что вся их деятельность юридически ничтожна. И, соответственно, нет ни малейшей возможности говорить об украинской государственности, ибо малейшие ее следы уничтожены настолько тщательно, что я даже не ожидал.

Поэтому то, что провозглашена на месте бывшей Украины хоть какая-то государственность, уже несомненный прогресс.

Другое дело, что сама эта новая государственность, конечно, еще далеко не идеальна - хотя бы потому, что она пока в какой-то степени опирается преступный лозунг "Украина не Россия". В незначительной степени, но все-таки опирается. Поскольку сам факт провозглашения государственности на месте Украины - это (в какой-то мере) юридическая фикция, а, еще раз повторю, весь накопленный опыт вполне отчетливо доказал, что концепция "Украина не Россия" есть концепция преступная. Хотя бы потому, что она очевидным образом противоречит и историческим, и этнографическим данным, а отстаивать ложные тезисы невозможно, опираясь только на истинные факты и рассуждения. В политике же ложь неизбежно оборачивается боевыми действиями. Поэтому ничего удивительного нет ни в зверствах разнообразных террористических группировок вроде так называемой "Организации украинских националистов", ни во многих других сходных с нею преступных группировках. Это неизбежно именно в силу того, что ложь в политике неизбежно оборачивается преступлениями.

Поэтому, на мой взгляд, это провозглашение - лишь первый шаг в здравом направлении, и в числе жизненно необходимых следующих шагов признание необходимости воссоединения Малой Руси со всеми остальными частями Руси - в первую очередь, естественно, с Русью Великой.

Ну и напомню на всякий случай, что в рамках лживой концепции "Украина не Россия" распространяется и такое лживое утверждение, что название "Малороссия" оскорбительно. Так вот, это ложь - потому, что введенное когда-то греками в общеевропейское употребление именование "малой" частью страны ее изначального исторического ядра, а "великой" - всего, что из этого ядра выросло, никоим образом не оскорбительно. Наоборот, это указывает на то, что исторически именно эти края можно считать источником общерусской государственности.

Среди недругов Новороссии легко встретить пессимистичные настроения.

Наталия Геворкян:

Обострение в годовщину трагедии с Малазийским боингом

Кирилл Гончаров:

Что-то я не помню, чтобы в Минских соглашениях были пункты об этом. Соотвественно, руководство ДНР в очередной раз доказывает свою принципиальную позицию по отказу от их выполнения и мирного выхода из кризиса.

Окей.

Марат Гельман:

Ну смысл понятен. Путина на всяких саммитах запинали тем, что Россия претендует на восток Украины. И они сделали так, чтоб все видели - никто уже этого не хочет. Желающие русского мира переедут в Россию (давно бы так) , а Донецк начинает торг за особый статус внутри Украины.

Теперь должен позвать Януковича на царствие.

Инесса Землер:

А теперь следим за руками. "Независимый" Крым Россия признала практически сразу же. Что было потом - все знают.

Артур Гаспарян:

Скоро война, похоже на то. Точнее, ее продолжение, но, видимо, гораздо более кровавое. "Государство Украина в том виде, в котором оно сложилось после распада СССР, не подлежит восстановлению", - запинаясь и гнусавя, зачитал присланную явно из Москвы маляву глава донбасских головорезов. К ужасу всего мира, Кремль, видимо, устал прятать за "минскими договоренностями" свою истинную цель - мечты о перекройке границ. С этого, в общем, начинали и напыщенный Бонапарт, и бесноватый Адольф. Закончили они плохо. Но для Истории правильно. Здесь будет такой же исход. Но, увы, - через реки крови и наших с вами страданий... Может, Баскову пока повременить со свадьбой у Кадырова?

Константин Эггерт:

Минские соглашения окончательно похоронены. Бандиты Донбасса получили на это отмашку из Кремля.

Как я не раз писал раньше, вариант с "признанием независимости" "ЛНР-ДНР" становится главным блюдом в меню президентских выборов-2018. Подготовку к этому мы и видим теперь.

Это косвенное свидетельство того, что "умеренно-националистическая" риторика в стиле Алексея Навального воспринимается Кремлем как угроза и там на ближайшее время будет принят на вооружение лозунг "Кто не с нами - тот против русских!"

Парадоксальным образом, это стратегически играет на руку президенту Порошенко, который теперь не связан никакими обязательствами по части Донбасса.

PS. Обратите внимание на то, что на всей территории "ЛНР-ДНР" вводится чрезвычайное положение сроком на три года. Оставшиеся маски сорваны.

Александр Верховский:

Гипотеза Эггерта звучит правдоподобно, и тогда с осени по весну у нас будут:

1. Не просто плавное закручивание гаек внутри, а с идеологическим националистическим поворотом (тогда очень вовремя повыгнали да посадили уже почти всех заметных националистов). С которым наши идеологические начальники не справятся и он пойдет не совсем так, как задумано (нет, не знаю, как именно).

2. Отношения с Западом и их проекция вовнутрь - не в стиле полупримиренческом, как в последние месяцы, а в режиме агрессивного торга, как перед этим. (Для Украины это, скорее всего, ничего существенно нового не значит.)

Борис Вишневский:

Донецкий недофюрер Захарченко объявил о создании "Малороссии" из двух бандитских "республик" Лугандонии. Объявил Киев лишенным статуса столицы Украины. И, что характерно, сразу же объявил на три года чрезвычайное положение - с запретом деятельности партий.

Можно было бы ограничиться вызовом к Захарченко психиатра - если бы его деяния не приводили бы к гибели людей. Пока существует его бандитская "республика", так упорно поддерживаемая Россией - матери и отцы украинских военных получают "похоронки", гибнут мирные граждане, горе приходит в тысячи семей. Это - преступление, за которое обязательно придется ответить.

Если он доживет до неизбежного суда (свои же не грохнут до этого) - попытки симулировать сумасшедствие Захарченко не помогут. И на скамье подсудимых вместе с ним будут сидеть не только его бандиты, но и те, кто их поддерживал и направлял.

Екатерина Винокурова:

Тема про создание "Малороссии" мне видится информационной пустышкой, дискуссией ради дискуссии. Ну то есть, заявление Захарченко - это примерно как заявления Жириновского, такая попытка просто спровоцировать хайп.

Иван Давыдов:

Судя по растерянности ведущих на "России 24", это все-таки, на наше счастье, не Путин придумал эффектный способ начать третью мировую войну. Похоже, это генералиссимус Захарченко проиграл неравный бой белой горячке.

Впрочем, я-то оптимист, за что и получаю привычно от жизни щелчки по носу.

Тем более – снова минутка юмора – идею Малороссии не поддержали в ЛНР:

Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства – Малороссии.

"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", – отметил Дегтяренко.

Он подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".

"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет", – заявил председатель парламента ЛНР.

"Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", – добавил он.

Павел Пряников:

Как бы война между ДНР и ЛНР не началась.

Вадим Фульмахт:

По поводу заявления Захарченко про объединение ДНР и ЛНР и учреждения Малороссии вместо Украины.

Во-первых, если бы они решили объединиться, то Плотницкий сидел бы рядом, а заявление было бы совместным. На сайтах ЛНР на данный момент тоже молчок и никакой Малороссии. Если бы ДНР устроила "ночь длинных ножей" в ЛНР, то по факту нам бы сообщили об отставке Плотницкого (посмертно?)

Во-вторых, ключевое слово "вместо". Это значит, что Захар провоцирует не нас, а Кремль. Если Украины нет, то им надо признавать Малороссию и попадать под ужесточение санкций?

В общем, попытка с их стороны логичная, но годика на 3 опоздали пацанчики. В Кремле их не признали тогда, не признают и сейчас.

Короче говоря, адресат этого троллинга не Киев, Захарченко лихорадочно пытается предотвратить сценарий медленного угасания, но получается не ахти.

Так вижу.

Апдейт: подсказали в комментах - ЛНР не подтвердила объединение, что и требовалось доказать.

Дарья Митина:

ЛНР oпрoвергла свoё oбъединение с ДНР, а Лoпырева

- свoю свадьбу с Баскoвым. Нoвoсти примернo oднoгo пoрядка.

Константин Скоркин:

Это история с Малороссией хорошо иллюстрирует выведенный мною еще в 2015 принцип, чем ЛНР отличается от ДНР.

Для ЛНР эта война антиколониальная, она хочет уйти из ненавистной Украины, которая угнетала самобытный этнос (поэтому там так много разговоров о государственности, самобытности и особом пути, типичные постколониальные темы). А для ДНР, напротив, Майдан бунт колонии против донецкой метрополии и они постоянно говорят о том, что хотят присоединить Украину назад, идти на Киев и т.д.

Евгений Лешан:

Когда ДНР нападет на ЛНР, этот новый проект можно будет назвать Уробороссия.

А РБК и вовсе уверяет, что все это – личная самодеятельность Захарченко, не связанная с Кремлём:

«Инициатива 100% шла не от Суркова», — заявил РБК один из источников. По его словам, с идеей выступило окружение главы ДНР. «Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных», — подтвердил другой собеседник РБК.



Близкий к Владиславу Суркову эксперт Алексей Чеснаков заявил ТАСС, что проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР, и в самом руководстве Донецкой республики многие его считают несерьезным. «Проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения», — сказал он. «Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи», — заключил эксперт.

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