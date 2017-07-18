ВМС США провели испытание лазерного оружия в Персидском заливе. Как информирует телекомпания Си-эн-эн, наблюдавшая за происходящим, это было фактически первое в мире активное применение лазерного оружия.

Комплекс LaWS (аббревиатура Laser Weapons System) развернут на борту корабля USS Ponce ("Понс") и готов к стрельбе. Капитан корабля Кристофер Уэллс сообщил Си-эн-эн, что "это более точное оружие, чем пуля".

CNN был предоставлен эксклюзивный доступ к испытаниям в режиме реального времени. Офицеры из команды "Понса" сообщили, что LaWS превосходит по своим возможностям какое-либо иное оружие, ранее изобретенное. Это очень разностороннее оружие, которое может применяться против разнообразных целей, сообщил капитан Уэллс. "Оно движется со скоростью света. Для сравнения, это в 50 000 раз превышает скорость движущейся Межконтинентальной баллистической ракеты", – сказал капитан. По его словам, новое оружие не вызывает беспокойства с точки зрения поправок на ветер, дальность или на другие факторы.

В качестве учебной цели использовался летающий беспилотник, оружие, которое все чаще применяется Ираном, Северной Кореей, Китаем и Россией. Сообщается, что система стоимостью 40 миллионов долларов питается электричеством от небольшого генератора и обслуживается экипажем из трех человек.