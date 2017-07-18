Суд в Стамбуле оставил правозащитников под стражей

Глава турецкого отделения Amnesty International Идиль Эсер и еще пять правозащитников, среди которых эксперты из Германии и Швеции, останутся до окончания следствия под стражей. Такое решение принял суд в Стамбуле 18 июля, сообщает Deutsche Welle.Еще четверых человек отпустили под подписку о невыезде.

Эсер вместе с группой правозащитников была задержана 5 июля во время семинара, который проходил в одном из отелей неподалеку от Стамбула. Граждане Германии и Швеции выступали на мероприятии в качестве приглашенных докладчиков.

Правозащитников обвиняют в связях с "террористической группировкой", которая, по мнению Анкары, организовала попытку государственного переворота в июле 2016 года. О какой именно террористической группировке идет речь, не уточняется.