Ответит ли Путин за "Боинг"?

17 июля 2017 года исполнилось три года со дня катастрофы "Боинга" над Донецком, унесшей жизни 298 человек. Независимым расследователям за прошедшее время удалось выяснить практически все ее обстоятельства. Согласно докладу Совета безопасности Нидерландов, лайнер был сбит ракетой "Бук" российского производства с территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе. Российские власти отвергают как выводы, содержащиеся в отчете, так и данные независимых расследований.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич в статье для Forbes обратил внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта. Почему же это сделала Россия меньше чем за сутки до трагедии?

Тему обсуждают: авиационный эксперт Вадим Лукашевич, политик Леонид Гозман, обозреватель Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.

Ведущий - Мумин Шакиров