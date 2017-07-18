ЕСПЧ рассмотрит жалобу Варвары Карауловой

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Варвары Карауловой, осужденной по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Как сообщил "Интерфаксу" адвокат осужденной Игорь Зубер, в жалобе речь шла о нарушениях прав его подзащитной на стадии предварительного расследования.

В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии. Срок наказания исчисляется с 27 октября 2015 года. Она отбывает наказание в исправительной колонии номер один в Вологде.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова (сменила имя на Александру Иванову) была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осужденной объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Сама Караулова отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника.