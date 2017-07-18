Пенс подтвердил намерение США перенести посольство в Иерусалим

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерение президента Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает CNN.
Выступая на конференции в Вашингтоне, Пенс отметил, что Трамп лично заинтересован в урегулировании давнего ближневосточного конфликта, а перенос дипломатического представительства – это лишь вопрос времени.
В начале июня президент США примерно на полгода отложил перенос посольства в Иерусалим. Власти тогда заявили, что политика относительно Иерусалима не изменилась, однако статус города должен быть согласован между Израилем и Палестинской автономией.
Перенос посольства из Тель-Авива входил в список предвыборных обещаний Трампа. Постановление об открытии американского посольства в Иерусалиме было утверждено Конгрессом еще в 1996 году. Однако президенты США продлевали запрет на выполнение постановления.
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