Пенс подтвердил намерение США перенести посольство в Иерусалим

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерение президента Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает CNN.

Выступая на конференции в Вашингтоне, Пенс отметил, что Трамп лично заинтересован в урегулировании давнего ближневосточного конфликта, а перенос дипломатического представительства – это лишь вопрос времени.

В начале июня президент США примерно на полгода отложил перенос посольства в Иерусалим. Власти тогда заявили, что политика относительно Иерусалима не изменилась, однако статус города должен быть согласован между Израилем и Палестинской автономией.

Перенос посольства из Тель-Авива входил в список предвыборных обещаний Трампа. Постановление об открытии американского посольства в Иерусалиме было утверждено Конгрессом еще в 1996 году. Однако президенты США продлевали запрет на выполнение постановления.