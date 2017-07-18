Порошенко в Тбилиси: Украина и Грузия вместе стремятся в НАТО и ЕС

Президенты Украины Петр Порошенко и Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник согласились работать вместе, чтобы продвигаться к членству этих стран в НАТО и Европейском союзе. Как отмечает агентство Франс-пресс, "оба бывших советских государства раздираемы конфликтами с сепаратистами, поддерживаемыми Москвой, в то время как они стремятся вырваться из-под контроля Кремля и двигаться в прозападном направлении".

"Мы договорились совместно и еще более активно требовать интеграции Грузии и Украины в европейское и евроатлантическое пространство", – сказал журналистам президент Грузии Георгий Маргвелашвили. "Независимость и демократия двух стран сталкиваются с одинаковыми угрозами", – сказал Петр Порошенко, добавив, что обе страны "будут координировать шаги" в их стремлении к членству в ЕС и НАТО.

Украинские центральные власти уже в течение трех лет конфликтуют на востоке страны с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Конфликт унес жизни 10 тысяч человек.

Россия вторглась в Грузию в ходе войны летом 2008 года и признала независимыми два сепаратистских региона – Абхазию и Южную Осетию. И Киев, и Тбилиси поставили своей долгосрочной целью присоединение к военному блоку НАТО и Европейскому союзу.