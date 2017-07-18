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Виктор Орбан: Венгрия выступает против антисемитизма

Бинямин Нетаньяху (слева) и Виктор Орбан (справа) (Будапешт 18 июля 2017 г.)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завил, что его страна последовательно выступает против антисемитизма.

После переговоров в Будапеште с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, Орбан назвал преступлением сотрудничество властей Венгрии с нацистами и отказ от защиты еврейской общины во время Второй мировой войны.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что ценит позицию венгерского коллеги, и поблагодарил его за поддержку Израиля на международной арене.

(Виктор Орбан уже неоднократно говорил о неприемлемости антисемитизма, но отдельные его ремарки - как, например, недавняя позитивная оценка правителя Венгрии Миклоша Хорти - союзника Гитлера в войне, - вызывали тревогу в венгерской еврейской общине.)

Это - первый визит главы правительства Израиля в Венгрию со времени падения коммунизма. Главная цель Нетаньяху - заручиться более широкой поддержкой в Евросоюзе и ООН. 19 июля встречается в Будапеште с лидерами Польши, Чехии и Словакии

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