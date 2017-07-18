В Крыму поданы заявления о пересмотре запрета Меджлиса

Активист крымско-татарского движения Нариман Джелял 18 июля подал в Верховный суд аннексированного Крыма заявление о пересмотре решения по запрету деятельности Меджлиса.

Джелял рассказал проекту медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода "Крым.Реалии", что заявление связано с решением Международного суда ООН о временных мерах в отношении Меджлиса. Кроме Джеляла заявления подали адвокат Николай полозов и еще несколько активистов.

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на территории полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России, но она была отклонена.

19 апреля Международный суд ООН обязал Москву прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму.

В связи с аннексией Крыма в 2014 году страны запада ввели ряд экономических санкций в отношении России. Кремль отрицает оккупацию полуострова.

