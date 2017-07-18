Россия должна выплатить компенсацию за арест Arctic Sunrise

Международный арбитражный трибунал в Гааге постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам почти 6,5 миллионов долларов за задержание в 2013 году судна Arctic Sunrise, принадлежащего международной экологической организации "Гринпис".

В сентябре 2013 года судно Arctic Sunrise под голландским флагом подошло к нефтяной платформе "Приразломная", принадлежащей компании "Газпром". Несколько активистов попытались пробраться на буровую установку и провести акцию против добычи нефти в Арктике. Судно задержали сотрудники пограничной службы России и отбуксировали его в Мурманск. Все 30 человек команды были арестованы. В декабре 2013 года экологов амнистировали.

В августе 2015 года международный суд постановил, что российские власти нарушили международное право, захватив судно и его команду в международных водах. Нидерланды потребовали компенсацию за нанесённый ущерб. Россия не принимала участие в рассмотрении дела.

