В церковном хоре в Регенсбурге от насилия пострадали 547 мальчиков

В самом знаменитом в Германии хоре мальчиков при соборе святого Петра в Регенсбурге за 50 лет 547 детей стали жертвами физических истязаний и сексуальных надругательств.

Как говорится в опубликованном 18 июля независимом расследовании, некоторые мальчики называли хоровую школу "тюрьмой, концлагерем и адом". Пытавшихся сбежать из Regensburger Domspatzen ловили, возвращали, жестоко били и унижали перед другими учениками. Многие до сих переживают последствия полученных психологических травм. По итогам расследования. в преступлениях подозреваются 49 человек.

Первая информация о насилии в церковной школе и хоре в Регенсбурге появилась в 2010 году. С 1964 по 1994 год капельмейстером собора был брат папы римского Бенедикта XVI - Георг Ратцингер. В 2010 он признался, что бил мальчиков по лицу, отметив, что не понимал, как это жестоко, а о случаях сексуального и физического насилия ничего не знал.

Регенсбургский хор мальчиков насчитывает почти тысячу лет.