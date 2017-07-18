Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Члены британской королевской семьи посетили польский город Гданьск

Кейт и Уильям – герцогиня и герцог Кембриджские

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон 18 июля посетили мемориальный комплекс на месте бывшего концентрационного лагеря Штуттгоф вблизи Гданьска. Члены королевской семьи встретились с выжившими бывшими заключенными лагеря, посетили музей, где представлены личные вещи узников.

Штуттгоф в 1939 году стал первым нацистским концлагерем в оккупированной Польше. В годы Второй мировой войны здесь погибли более 85 тысяч человек.

Королевская чета вместе с детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой – приняли участие в торжественной церемонии на центральной площади Гданьска в окружении тысяч горожан. Уильям и Кейт посетили Европейский центр солидарности – музей, посвященный истории антикоммунистического движения в Польше.

В рамках пятидневной поездки в Польшу и Германию принц Уильям с супругой посетят Берлин, Гейдельберг и Гамбург, встретятся с канцлером Ангелой Меркель.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG