"Филипп Лис" осужден на 3 года и 4 месяца за "доведение до самоубийства"

Администратора одной из так называемых "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Такое решение, как сообщило во вторник интернет-издание "72.ru", 17 июля вынес Тобольский районный суд Тюменской области. Будейкина признали виновным в "доведении до самоубийства".

Будейкин был задержан 15 ноября 2016 года в Подмосковье. По версии следствия, молодой человек по прозвищу "Филипп Лис" в сообществах во "ВКонтакте" склонял несовершеннолетних к суициду. Издание "72.ru" утверждает, что в ходе судебного разбирательства следователи доказали вину Будейкина в двух попытках склонения к самоубийству, обе жертвы которых остались живы.