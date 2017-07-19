"Газпром" "втихую" начал укладку второй нитки "Турецкого потока"

"Газпром" начал строительство второй нитки газопровода "Турецкий поток" без соответствующих договоренностей с Европой и Турцией. Об этом в среду пишет газета "Ведомости" со ссылкой на контрагентов подрядчика и федерального чиновника.

По данным издания, на дно Черного моря уже уложено 20-25 километров трубопровода. Работы выполняет корабль-трубоукладчик швейцарской компании Allseas. Бесперебойную работу трубоукладчика обеспечивают три грузовых судна, которые пополняю его запасы труб на маршруте.



Ранее официально сообщалось об укладке только одной нитки газопровода. Как рассказал 10 июля министр энергетики России Александр Новак, по дну Черного моря проложено около 50 километров газопровода. Новак также пояснил, что Турция еще не дала окончательного подтверждения точкам выхода газопровода на своей территории, но сделает это "в ближайшее время".

Форсировать строительство газопровода "Газпром" вынуждает возможность принятия новых американских санкций, которые могут остановить реализацию проекта, так как Россия не имеет технологий для глубоководной прокладки труб, пишут "Ведомости".

Проект "Турецкий поток" предусматривает строительство двух ниток газопровода, одна - для Турции, другая - для транзита российского газа в Европу. Строительство планируется завершить к концу 2019 года.