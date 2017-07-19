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В Барнауле задержан активист "Голоса" Станислав Андрейчук

Станислав Андрейчук

В Барнауле в среду утром полицейские задержали и доставили в суд представителя ассоциации избирателей "Голос" и руководителя Сибирского Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл – Россия" Станислава Андрейчука. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По словам Андрейчука, все произошло так быстро, что он даже не смог найти адвоката.

Позже депутат Барнаульской городской думы Геннадий Шейда сообщил, что полиция увезла Андрейчука для дачи пояснений, составления протокола и немедленной передачи дела в суд по поводу якобы его участия в протестной акции 8 апреля в Барнауле. Тогда несколько активистов провели несанкционированную акцию против коррупции рядом с площадью, где проходил согласованный с властями митинг против террора – в поддержку президента Путина.

Соратники Андрейчука полагают, что "отложенное" задержание связано с недавними публикациями активиста о нарушении норм закона и этики в ходе избирательной кампании в Барнауле. Станислав Андрейчук писал о злоупотреблении административным ресурсом в Барнауле.

Андрейчука обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. Ему грозит до 20 тысяч рублей штрафа либо арест до 15 суток.

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