Глава Генштаба Франции подал в отставку из-за конфликта с президентом

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Эммануэлем Макроном в связи с планами правительства сократить оборонный бюджет.

В заявлении генерал написал, что больше не может "гарантировать жизнеспособность той модели армии", которая должна обеспечивать безопасность в стране. Президент уже принял отставку де Вилье.



На прошлой неделе глава генштаба Франции чрезвычайно резко отозвался о планах сокращения военных расходов в текущем году на 850 миллионов евро. После чего Макрон, выступая перед французскими военными по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии, публично призвал генерала к субординации. Президент напомнил, что является главнокомандующим, и заявил, что в случае несогласия с ним начальник Генштаба должен уйти.

Генерал Де Вилье возглавляет Генеральный штаб Вооруженных сил Франции с февраля 2014 года. Его полномочия истекали через год.



