Суд по делу о попытке переворота в Черногории прерван

Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории осенью прошлого года открылся сегодня в Подгорице, но почти сразу был прерван. Перенос судебного заседания связан с тем, что защита потребовала отстранить специального прокурора Миливоя Катнича и других прокуроров, связанных с расследованием этого громкого дела.

За день до начала суда прокуратура обнародовала стенограммы частных разговоров адвокатов со своими клиентами. Публикацию этих транскриптов прокуратура объяснила тем, что обвиняемые в организации террористической атаки и их адвокаты занимались сбором компромата на прокурора Катнича и вели активную кампанию по дискредитации расследования.

16 октября 2016 года власти Черногории объявили, что им удалось предотвратить попытку государственного переворота во время парламентских выборов. Черногорская прокуратура считает, что заговорщики, среди которых россияне, пытались сорвать вступление страны в НАТО и обеспечить приход к власти пророссийских сил. Москва эти обвинения отрицает.

По делу о попытке переворота проходят двое российских граждан — Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, лидеры пророссийских партий черногорской оппозиции Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также ряд граждан Сербии. Всех их считают причастными к попытке дестабилизации страны и захвата власти.

Некоторые лица, проходящие по этому делу ранее заключили сделку со следствием, признав свою вину в обмен на небольшие сроки. Шишмакова, Попова, а также двоих граждан Сербии, которых сербские власти отказались выдать Черногории, предполагается судить заочно.