Порошенко посетил границу между Грузией и Южной Осетией

Президент Украины Пётр Порошенко, находящийся в Грузии с трёхдневным государственным визитом, побывал на административной границе Грузии и Южной Осетии. Лидер Украины обвинил Россию в “агрессии“ и сравнил ситуацию в бывших грузинских автономиях с обстановкой в Донбассе. Порошенко высказался за восстановление териториальной целостности Украины и Грузии.

В село Одзиси, – у административной границы между Грузией и Южной Осетией, – президент Порошенко прибыл вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Административную границу с Южной Осетией в Тбилиси чаще всего называют “Разделительной линией“ или “Линией оккупации“. В Цхинвали и Москве её считают “государственной“.

Недалеко от села Одзиси расположена российская военная база, а саму “разделительную линию“ охраняют российские пограничники совместно с сотрудниками КГБ Южной Осетии.

Президент Маргвелашвили лично рассказал Порошенко о ситуации на “границе“: частых арестах жителей грузинских сёл под предлогом нарушения ими “пограничного режима“, инсталляции колючей проволоки и установке “пограничных баннеров“.

Президент Украины назвал гуманитарную ситуацию в регионе “очень тяжёлой“. По его словам, “разделительная линия“, на самом деле, является “пропастью между прошлым и будущим“. Выразив полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии, Порошенко обвинил Москву в агрессии против соседей. Он подчеркнул, что тяжелая гуманитарная ситуация, сложившаяся в регионе “стала мотивацией для восстановления территориальной целостности Украины и Грузии“.